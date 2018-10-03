Виновник гибели девочки-подростка на озере под Челябинском предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-03T18:29:15+03:00

Школьница утонула, упав с гидроцикла в воду

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Трагедия произошла нынешним летом в последний июльский день. 56-летний житель города Чебаркуль (Челябинская область) гонял по одноименному озеру на гидроцикле «Bombardir GTX». Пассажиркой его маломерного судна стала 15-летняя школьница.

Подвыпивший водитель в состоянии куража не справился с управлением, выполняя рискованные маневры. Гидроцикл опрокинулся, девушка, не имеющая спасательного жилета, упала в воду и утонула.

— Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ), — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе регионального ведомства. — Собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Свою вину мужчина признал. За свое преступление он понесет наказание. Слово за судом.

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