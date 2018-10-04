2018-10-04T04:07:54+03:00
Общество

«Готичненько!»: в челябинском парке выкрасили все в черный цвет

Стильно или мрачно?
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Не слишком ли мрачновато? Фото: vk.com/chelurbanНе слишком ли мрачновато? Фото: vk.com/chelurban
Изменить размер текста:

Цвет настроения — черный! Цветастые урны и разношерстные лавочки в парке Гагарина теперь в одном стиле. Видимо, краски было много, так как выкрасили также беседки, качели и все, что попалось под руку. Хорошо, что до деревьев не добрались.

— Выглядит, конечно, необычно... Но мне нравится! Концептуально. Ну а вообще, конечно, во всем нужна мера. Деревянные конструкции лучше не красить, а обрабатывать. Нет ничего лучше оригинального цвета и текстуры. И матовый черный может быстро стать грязным. Но лес теперь стал стильным. За черные урны отдельная благодарность. Такие гораздо лучше синих, зеленых и желтых, — написал челябинский урбанист Лев Владов в своей группе во «ВКонтакте».

Цвет настроения - черный. Фото: vk.com/chelurban

Цвет настроения - черный. Фото: vk.com/chelurban

У одних подписчиков группы цвет настроения совпал. А кто-то считает, что это слишком мрачно, и теперь парк напоминает кладбище.

— Готичненько! — прокомментировала подписчица Ирина.

И качели тоже черные. Фото: vk.com/chelurban

И качели тоже черные. Фото: vk.com/chelurban

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Копейске из питомника снова сбежали волки
Виновник гибели девочки-подростка на озере под Челябинском предстанет перед судом
Челябинцам предложили избавиться от мусора с помощью хэштегов
Рэпера Басту после концерта в Челябинске «сосватали» в футбольный клуб
В Челябинске мусорные баки установили рядом с детской песочницей
Поджигателя машин задержали в Челябинской области
В Магнитогорске шестиклассник выпрыгнул из окна школы, когда его поймали с вейпом
Сосны под спил: новый спортивный центр в Челябинске построят в парковой зоне
В Челябинске срочно набирают водителей мусоровозов
На новый аэродром в аэропорту Челябинска срочно выделили миллиард
Выдал разрешение, не убедившись в безопасности: в Катав-Ивановске привлекли чиновника за ЧП с батутом
Власти Челябинской области умеют управлять финансами
Губернатор Дубровский одобрил концепцию развития электротранспорта в Магнитогорске