«Готичненько!»: в челябинском парке выкрасили все в черный цвет
Цвет настроения — черный! Цветастые урны и разношерстные лавочки в парке Гагарина теперь в одном стиле. Видимо, краски было много, так как выкрасили также беседки, качели и все, что попалось под руку. Хорошо, что до деревьев не добрались.
— Выглядит, конечно, необычно... Но мне нравится! Концептуально. Ну а вообще, конечно, во всем нужна мера. Деревянные конструкции лучше не красить, а обрабатывать. Нет ничего лучше оригинального цвета и текстуры. И матовый черный может быстро стать грязным. Но лес теперь стал стильным. За черные урны отдельная благодарность. Такие гораздо лучше синих, зеленых и желтых, — написал челябинский урбанист Лев Владов в своей группе во «ВКонтакте».
Цвет настроения - черный. Фото: vk.com/chelurban
У одних подписчиков группы цвет настроения совпал. А кто-то считает, что это слишком мрачно, и теперь парк напоминает кладбище.
— Готичненько! — прокомментировала подписчица Ирина.
И качели тоже черные. Фото: vk.com/chelurban
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