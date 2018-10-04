Два доктора пропали во время рыбалки в Челябинской области, одного из них нашли мертвым

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-04T05:52:59+03:00

Коллеги говорят, что лодка рыбаков перевернулась во время шторма, оба врача погибли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Третий день на озере Успенское в Чесменском районе работают спасатели. В воскресенье, 30 сентября, здесь пропали два врача. Медики отправились на рыбалку и больше их никто не видел.

О поисках на озере сообщили в соцсетях коллеги одного из докторов.

— Ребята, просим помощи. Нужны дроны — это летающий аппарат. У нас пропал доктор Городничев Андрей Юрьевич, на озере Успенское, это в Порт Артуре Чесменский район. Пропал предположительно в воскресенье. МЧС только вчера начали поиски. Все озеро в камышах, вот поэтому и нужны дроны, чтобы посмотреть сверху над камышами. МЧС только на лодке плавают, — написала в группе во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск» Елена Бичурина.

В МЧС рассказали, что сейчас на озере сейчас работают водолазы. Одного из врачей нашли мертвым, его тело прибило волной к берегу. А врача-фтизиатра, заведующего отделением областной туберкулезной больницы № 3 Андрея Городничева еще ищут.

— Был шторм, ветер, лодка перевернулась. Оба доктора погибли. Одного из рыбаков нашли следующим утром, врача-нарколога областного наркодиспансера Владимира Федорова, его уже похоронили. Андрея Юрьевича еще ищут. У него семья осталась, сыну 11 лет, — рассказали в областной туберкулезной больнице № 3 Магнитогорска.

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