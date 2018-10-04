В Челябинской области с 15 октября прекратят работу «летние» электрички

СЕГОДНЯ 06:39 2018-10-04T06:45:23+03:00

Изменения в расписании пригородных поездов можно узнать по бесплатному номеру 8-800-775-00-00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пригородные поезда в области переводят на зимний график движения. Поэтому через неделю из расписания исчезнут дополнительные электрички, которые курсировали в пиковый дачный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

С 15 октября отменяются пригородные «летние» поезда:

— № 6007/6008 Челябинск — Кисегач по выходным и праздничным дням, Челябинск — Бишкиль по рабочим дням;

— № 6805/6822 Челябинск — Еманжелинск;

— № 6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей.

— С 1 ноября также отменяются дополнительные остановки на направлениях Челябинск — Шумиха, Златоуст-Кропачево, Челябинск-Златоуст, Челябинск-Каменск-Уральский, Челябинск-Еманжелинск, Троицк — Челябинск, — добавили в Свердловской пригородной компании.

Изменения в расписании пригородных поездов можно узнать на сайте www.svrpk.ru или в Едином информационно-сервисном центре РЖД по номеру 8-800-775-00-00, звонок бесплатный.

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