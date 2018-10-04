2018-10-04T07:27:08+03:00
Происшествия

В Челябинской области вор украл машину и сжег ее во дворе

За это ему грозит до пяти лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Росгвардия Челябинск.Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Росгвардия Челябинск.
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Ночной пожар разбудил жителей во дворе по улице Мира в Южноуральске. Под их окнами во всю полыхало отечественно авто, кто-то из соседей вызвал МЧС.

Пока пожарные тушили огонь, наряды Росгвардии и полиции прочесывали дворы в поисках поджигателя.

— Возле дома № 38 бойцы обратили внимание на прохожего, который нес заднюю автомобильную полку с музыкальными колонками. Заметив автомобиль Росгвардии, он бросил ее и побежал, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Скрыться злоумышленнику не удалось, его поймали и увезли в отдел. Позже выяснилось, ему 35 лет, он безработный и раньше был судим. Машину угнал, а потом сжег ее во дворе. Зачем он это сделал, сейчас выясняют следователи.

— Возбуждены уголовные дела за кражу и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику — до пяти лет тюрьмы, — добавили в Росгвардии.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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