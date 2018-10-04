В Челябинской области вор украл машину и сжег ее во дворе
Ночной пожар разбудил жителей во дворе по улице Мира в Южноуральске. Под их окнами во всю полыхало отечественно авто, кто-то из соседей вызвал МЧС.
Пока пожарные тушили огонь, наряды Росгвардии и полиции прочесывали дворы в поисках поджигателя.
— Возле дома № 38 бойцы обратили внимание на прохожего, который нес заднюю автомобильную полку с музыкальными колонками. Заметив автомобиль Росгвардии, он бросил ее и побежал, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Скрыться злоумышленнику не удалось, его поймали и увезли в отдел. Позже выяснилось, ему 35 лет, он безработный и раньше был судим. Машину угнал, а потом сжег ее во дворе. Зачем он это сделал, сейчас выясняют следователи.
— Возбуждены уголовные дела за кражу и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику — до пяти лет тюрьмы, — добавили в Росгвардии.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.
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