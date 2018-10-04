В Челябинской области поймали браконьеров с двумястами килограммами рыбы

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-04T09:10:33+03:00

За незаконную рыбалку им грозит срок

Изменить размер текста: A A

Четырех рыболов поймали ночью на озере Тишки Кунашакского района. Они ловили сачками пелядь — озерно-речную рыбу из семейства лососевых. Полицейские изъяли у браконьеров 250 килограммов улова, в деньгах это больше 33 тысяч рублей.

Браконьерами оказались жители Свердловской области, младшему из них 37 лет, старшему — 67.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06