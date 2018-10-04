2018-10-04T09:10:33+03:00
Происшествия

В Челябинской области поймали браконьеров с двумястами килограммами рыбы

За незаконную рыбалку им грозит срок
Валентина ВАГАНОВА
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Рыбаки нанесли ущерб в 33 тысячи рублей.Рыбаки нанесли ущерб в 33 тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Четырех рыболов поймали ночью на озере Тишки Кунашакского района. Они ловили сачками пелядь — озерно-речную рыбу из семейства лососевых. Полицейские изъяли у браконьеров 250 килограммов улова, в деньгах это больше 33 тысяч рублей.

Браконьерами оказались жители Свердловской области, младшему из них 37 лет, старшему — 67.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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