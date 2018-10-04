2018-10-04T09:24:53+03:00
Общество

Борис Дубровский поздравил 36 тысяч выпускников института культуры с юбилеем альма-матер

Ведущему вузу региона исполнилось 50 лет
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский на юбилее института культуры. Фото: gubernator74.ruБорис Дубровский на юбилее института культуры. Фото: gubernator74.ru
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Праздник отмечали широко - большим концертом в Челябинском академическом театре драмы им. Наума Орлова. И гостей было много. Собрались выпускники института разных лет со всей страны и ближнего зарубежья, почетные профессора и преподаватели, ректоры ведущих вузов культуры РФ и вузов Челябинской области, представители вузов и учреждений культуры Узбекистана и Таджикистана.

Выпускников и преподавателей Челябинского государственного академического института культуры с 50-летием альма-матер поздравил со сцены театра губернатор Челябинской области.

— Поздравляю всех ветеранов, преподавательский состав, выпускников, студентов с 50-летним юбилеем Челябинского государственного института культуры. В Челябинской области искусство доступно людям всех возрастов. Это главный результат полувековой работы института и всех 36 тысяч его выпускников, — сказал Борис Дубровский.

Лучшие южноуральские коллективы выступили вместе с выдающимися выпускниками вуза. Поздравления в адрес родного вуза прозвучали от оперных певцов Артема Крутько и Елены Роткиной, пианиста Дмитрия Каукина, балерины Татьяны Предеиной, ВИА «Ариэль», государственного русского оркестра «Малахит» под управлением выпускника ЧГИК Виктора Лебедева.

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