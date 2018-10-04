2018-10-04T09:48:15+03:00
Общество

Онкологи Челябинской области перенимают передовой опыт японских коллег

В составе официальной делегации региона в Стране Восходящего солнца побывали руководители медучреждений
Ольга АНТОНОВА
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Кроме министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина Японию посетили главврач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман, главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин, главный врач областного перинатального центра Юрий Семенов и другие спецы. Возглавил делегацию губернатор Борис Дубровский.

— По использованию высоких технологий в онкологии мы не отстаем от японцев, однако, по уровню организации здравоохранения они нас опережают. Сегодня их главная задача — решать проблемы, связанные с заболеваниями пациентов в очень пожилом возрасте. Наша цель — добиться такой продолжительности жизни, как у японцев, — сказал министр здравоохранения.

— Не бывает такого, чтобы японец пропустил профосмотр, не сдал вовремя анализы, не посетил назначенного врача. Граждане Японии софинансируют здравоохранение, доплачивая от 10 до 30% (в зависимости от возраста и заболевания) при посещении медучреждений. Хотелось бы пожелать нашим пациентам научиться так же заботиться о своем здоровье, своевременно посещать врача, не дожидаясь развития болезни, — продолжил Приколотин.

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