Половина челябинцев считает, что профессия школьного учителя стала неуважаемой
Перед Днем учителя социологии челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у челябинцев, уважают ли сегодня профессию школьного учителя.
— Мнения опрошенных горожан разделились практически поровну: 42,3 % считают, что пользуется, 46,3 % — что не пользуется, 11,5% жителей затруднились ответить, — рассказали исследователи.
Позитивный вариант выбирали чаще всего женщины и обеспеченные горожане. А среди тех, кто затруднился с ответом, чаще были мужчины и жители города старше 50 лет. Всего было опрошено 700 горожан.
Социологи планируют посмотреть, как будет меняться ситуация со временем и поставили себе эту задачу в план дальнейшей работы.
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