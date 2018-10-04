2018-10-04T10:00:15+03:00
Общество

Половина челябинцев считает, что профессия школьного учителя стала неуважаемой

Об этом говорят данные социологического опроса
Валентина ВАГАНОВА
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Профессия учителя была всегда почетной, но в последнее время к ней стали относиться по-другому.Профессия учителя была всегда почетной, но в последнее время к ней стали относиться по-другому.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Перед Днем учителя социологии челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у челябинцев, уважают ли сегодня профессию школьного учителя.

— Мнения опрошенных горожан разделились практически поровну: 42,3 % считают, что пользуется, 46,3 % — что не пользуется, 11,5% жителей затруднились ответить, — рассказали исследователи.

Позитивный вариант выбирали чаще всего женщины и обеспеченные горожане. А среди тех, кто затруднился с ответом, чаще были мужчины и жители города старше 50 лет. Всего было опрошено 700 горожан.

Социологи планируют посмотреть, как будет меняться ситуация со временем и поставили себе эту задачу в план дальнейшей работы.

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