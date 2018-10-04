В Магнитогорске у рейсового автобуса отказали тормоза
Авария произошла сегодня 4 октября на улице Советской напротив дома №84. Пассажирский «пазик» врезался в опору рекламной конструкции. У него отказали тормоза. Об этом в социальных сетях сообщают свидетели происшествия.
По их словам столкновения с другими машинами не было. Автобус сам вылетел на газон и воткнулся в столб. В момент ДТП в салоне ПАЗа находились пассажиры.
«Все живы. Похоже, что пострадала женщина, сидевшая за водителем. Она закрывала лицо руками», — пишут в социальных сетях очевидцы.
В ГИБДД причину аварии подтвердили.
— Водитель автобуса ПАЗ наехал на опору рекламной конструкции в результате неисправности тормозной системы, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделе пропаганды ГИБДД Магнитогорска.
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