2018-10-04T11:46:56+03:00
Происшествия

Житель Сатки, торговавший «фирменной» одеждой у себя в городе, нанес ущерб известным брендам в 10 млн рублей

Его будут судить за торговлю контрафактом
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Из магазина изъяли 1500 контрафактных вещей.Из магазина изъяли 1500 контрафактных вещей.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Предприниматель одевал в Adidas, Reebok и Nike местных модников. «Брендовые» вещи уходили влет, несмотря на нескромную цену. Покупатели отдавали по несколько тысяч рублей за лейблы и качество. Но на самом деле их покупкам была грош цена — все они были подделками.

Торговля шла в гору, пока в один день в магазин не нагрянула полиция. На 37-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». И изъяли у него весь контрафактный товар: кроссовки, брюки, спортивные сумки, рюкзаки и прочее — всего 1 500 вещей.

— Правообладателям указанных товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму больше 10 млн рублей. На днях саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на предпринимателя и передала его в суд, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Если вину торговца докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф в 80 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый замгубернатора Челябинской области агитирует привиться от гриппа
В Магнитогорске у рейсового автобуса отказали тормоза
Южноуралец попал под статью за «шпионскую» ручку
Половина челябинцев считает, что профессия школьного учителя стала неуважаемой
Онкологи Челябинской области перенимают передовой опыт японских коллег
Борис Дубровский поздравил 36 тысяч выпускников института культуры с юбилеем альма-матер
В Челябинск привезли три тысячи новых контейнеров для мусора
В Челябинской области поймали браконьеров с двумястами килограммами рыбы
«Крысы бегут в садик»: жители жалуются на горы мусора возле детского сада в Челябинске
В Челябинской области вор украл машину и сжег ее во дворе
В Челябинской области с 15 октября прекратят работу «летние» электрички
Два доктора пропали во время рыбалки в Челябинской области, одного из них нашли мертвым
В Копейске из питомника снова сбежали волки
«Готичненько!»: в челябинском парке выкрасили все в черный цвет
Виновник гибели девочки-подростка на озере под Челябинском предстанет перед судом
Челябинцам предложили избавиться от мусора с помощью хэштегов
Рэпера Басту после концерта в Челябинске «сосватали» в футбольный клуб
В Челябинске мусорные баки установили рядом с детской песочницей
Поджигателя машин задержали в Челябинской области
В Магнитогорске шестиклассник выпрыгнул из окна школы, когда его поймали с вейпом
Сосны под спил: новый спортивный центр в Челябинске построят в парковой зоне
В Челябинске срочно набирают водителей мусоровозов
На новый аэродром в аэропорту Челябинска срочно выделили миллиард
Выдал разрешение, не убедившись в безопасности: в Катав-Ивановске привлекли чиновника за ЧП с батутом
Власти Челябинской области умеют управлять финансами
Губернатор Дубровский одобрил концепцию развития электротранспорта в Магнитогорске