Житель Сатки, торговавший «фирменной» одеждой у себя в городе, нанес ущерб известным брендам в 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-04T11:46:56+03:00

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Предприниматель одевал в Adidas, Reebok и Nike местных модников. «Брендовые» вещи уходили влет, несмотря на нескромную цену. Покупатели отдавали по несколько тысяч рублей за лейблы и качество. Но на самом деле их покупкам была грош цена — все они были подделками.

Торговля шла в гору, пока в один день в магазин не нагрянула полиция. На 37-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». И изъяли у него весь контрафактный товар: кроссовки, брюки, спортивные сумки, рюкзаки и прочее — всего 1 500 вещей.

— Правообладателям указанных товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму больше 10 млн рублей. На днях саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на предпринимателя и передала его в суд, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Если вину торговца докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф в 80 тысяч рублей.

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