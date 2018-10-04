Первый замгубернатора Челябинской области агитирует привиться от гриппа

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-04T11:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

«Я прививок не боюсь», — вероятно, так подумал первый заместитель губернатора Евгений редин, перешагнув порог прививочного кабинета. От гриппа Редин прививается каждый год и утверждает, что давно уже не болеет — даже не помнит, когда брал больничный.

Привиться может каждый: вакцина поступила в челябинскую область в конце августа. С этого времени самые сознательные южноуральцы уже побывали в прививочных кабинетах.

— Грипп страшен осложнениями. Болезнь проще предотвратить, чем лечить, поэтому важна профилактика. Доказано, что именно прививка является максимально надежной защитой от гриппа Сколько себя помню, я прививаюсь каждый год, и мои близкие делают так же. Это действительно работает, — говорит Редин.

В этом году за счет средств федерального бюджета в области привьют 1 393 тыс человек, или 42,5% от всего населения области. Уже привита треть от запланированного количества.

Бесплатно вакцина положена детям до 18 лет, студентам, работникам бюджетной сферы, ЖКХ, беременным, пенсионерам старше 60 лет, страдающим хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом.