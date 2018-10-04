Жительниц Челябинска бесплатно проверят на рак молочной железы

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-04T14:00:27+03:00

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Октябрь — это всемирный месяц борьбы против рака молочной железы. В Челябинске этой осенью в его рамках пройдет акция #Япрошла: местные женщины смогут проверить грудь на наличие этого заболевания, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Каждая седьмая женщина может столкнуться с этим диагнозом в течение жизни, и с возрастом риск только возрастает, — говорят организаторы акции. — Более того, болезнь стремительно молодеет — все чаще она обнаруживается у россиянок в возрасте до 40 лет. За последние годы рост онкологии у молодых женщин в возрасте от 19 до 40 лет составил 34%, а в возрасте от 30 до 39 лет — 41%.

В Челябинске кампания пройдет при поддержке одной из частных клиник, которая в течение октября предоставит возможность челябинкам пройти бесплатное ультразвуковое обследование на современном оборудовании.

Прием ведется по предварительной записи: +7 (351) 778-89-06.

Количество мест ограничено.

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