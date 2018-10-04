«Дети мусолят фантики, а бомжи рвут пакеты»: жители Челябинска продолжают жаловаться на заброшенные помойки
Редакция «Комсомолки» в эти дни принимает десятки звонков от жителей города, которые все никак не дождутся вывоза мусора из дворов.
— У нас мусорка рядом с детской площадкой, — говорит друг редакции Надежда Батист, живущая на ул. Братьев Кашириных, 118. — Мусор не вывозили все три недели. Баков уже не видно, их скрыли пакеты. Фантики и бумажки летят на площадку. Дети все берут в руки, потом тянут в рот. Бомжи приходят на мусорку и разрывают пакеты. Даже видели крыс. И вонь стоит невозможная.
Еще один проблемный адрес: Медгородок, 10. Двор находится по соседству с перинатальным центром и областной больницей. Наш читатель Владимир переживает, что горы мусора могут нарушить санитарный режим двух учреждений.
На проспекте Ленина, 66, своя беда. Во дворе стоит спортивная коробка с трибунами. Однако дворник убирает лишь половину, вторая тоже погрязла в бутылках и прочем мусоре.
Чиновники подсчитали, что на полную очистку города нужно еще дней пять. Кстати, мусорку на Кашириных, 118, вычистили сегодня.
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