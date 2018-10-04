Мусорный скандал в Челябинске: чиновники подсчитали, сколько еще нужно вывезти отходов
Сотрудники регионального министерства экологии рабочий день начинают на помойках. Посчитывают число свалок во дворах — последствий острого мусорного кризиса в Челябинске.
— Сейчас из дворов Челябинска нужно вывезти 4 тысячи тонн твердых коммунальных отходов — это объем мусора, который Челябинск «производит» за четыре дня, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» советник министра экологии Виталий Безруков.
В министерстве экологии считают, что на вывоз свалок потребуется еще пять дней, так как параллельно с накопленными вывозятся еще текущие объемы. Вывозить мусор нужно круглосуточно.
Сообщить о свалке во дворе можно активистам Общероссийского народного фронта, списав свой адрес в интерактивную карту свалок.
В четверг, 4 октября, ООО «Центр коммунального сервиса» стал устанавливать новые вместительные мусорные контейнеры, рассчитанные на 1,1 кубометр мусора. Они требуются для новых мусоровозов нового образца, которые пришли в Челябинск.
Кстати, «Центр коммунального сервиса» приглашает на работу экипажи мусоровозов: водителей категории С и грузчиков. Зарплата регулярная, соцпакет, работа по графику.
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