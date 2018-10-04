2018-10-04T16:39:03+03:00
Общество

На перекрестке в центре Челябинска ограничили движение для автомобилей и электротранспорта

Его возобновят к понедельнику, 8 октября
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Автомобилистов просят внимательно планировать свой маршрут.Автомобилистов просят внимательно планировать свой маршрут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На этой неделе в центре города, на перекрестке улицы Цвиллинга с Тимирязева, дорожники будут ремонтировать асфальт и переезд через трамвайные пути. Из-за этого на время здесь ограничат проезд. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение для автомобилистов возобновят утром в понедельник, 8 октября. Кроме того, ежедневно в этот период с полуночи до пяти часов утра будет полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев.

Автомобилистов просят внимательно планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Граффити-художник украсил новостройку под Челябинском хоккеистами и символом «Трактора»
В Челябинске продлят Комсомольский проспект
Мусорный скандал в Челябинске: чиновники подсчитали, сколько еще нужно вывезти отходов
«Дети мусолят фантики, а бомжи рвут пакеты»: жители Челябинска продолжают жаловаться на заброшенные помойки
Виновен в мошенничестве: продолжается оглашение приговора Николаю Сандакову
Жительниц Челябинска бесплатно проверят на рак молочной железы
В Челябинске начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Сандакову
Первый замгубернатора Челябинской области агитирует привиться от гриппа
Житель Сатки, торговавший «фирменной» одеждой у себя в городе, нанес ущерб известным брендам в 10 млн рублей
В Магнитогорске у рейсового автобуса отказали тормоза
Южноуралец попал под статью за «шпионскую» ручку
Половина челябинцев считает, что профессия школьного учителя стала неуважаемой
Онкологи Челябинской области перенимают передовой опыт японских коллег
Борис Дубровский поздравил 36 тысяч выпускников института культуры с юбилеем альма-матер