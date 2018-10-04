На перекрестке в центре Челябинска ограничили движение для автомобилей и электротранспорта

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-04T16:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в центре города, на перекрестке улицы Цвиллинга с Тимирязева, дорожники будут ремонтировать асфальт и переезд через трамвайные пути. Из-за этого на время здесь ограничат проезд. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение для автомобилистов возобновят утром в понедельник, 8 октября. Кроме того, ежедневно в этот период с полуночи до пяти часов утра будет полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев.

Автомобилистов просят внимательно планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06