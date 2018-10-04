На перекрестке в центре Челябинска ограничили движение для автомобилей и электротранспорта
На этой неделе в центре города, на перекрестке улицы Цвиллинга с Тимирязева, дорожники будут ремонтировать асфальт и переезд через трамвайные пути. Из-за этого на время здесь ограничат проезд. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Движение для автомобилистов возобновят утром в понедельник, 8 октября. Кроме того, ежедневно в этот период с полуночи до пяти часов утра будет полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев.
Автомобилистов просят внимательно планировать свой маршрут.
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