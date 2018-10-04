2018-10-04T17:55:32+03:00
Общество

Граффити-художник украсил новостройку под Челябинском хоккеистами и символом «Трактора»

На создание огромного рисунка ушло три дня
Валентина ВАГАНОВА
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Граффити находится на улице Ленина, 27. Фото: Тимур Абдуллаев.Граффити находится на улице Ленина, 27. Фото: Тимур Абдуллаев.
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Большое граффити, посвященное челябинскому хоккею, теперь красуются на десятиэтажке в ЖК «Олимпийский», что в поселке Рощино под Челябинском. Игрока в черно-белой форме под символичным номером 74, вратаря и символа ХК «Трактор», белого медведя, нарисовал известный челябинский граффитист Тимур Абдуллаев (Бразил).

На работу ушло три дня, 60 баллончиков и 10 литров фасадной краски. Фото: Тимур Абдуллаев.

На работу ушло три дня, 60 баллончиков и 10 литров фасадной краски. Фото: Тимур Абдуллаев.

— Это заказ ЖК «Олимпийский». Совместно с руководством застройщика мы две недели согласовывали эскиз. Затем пришли к мнению, что лучше изобразить нашу хоккейную команду. На работу ушло три дня, 60 баллончиков и 10 литров фасадной краски, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» автор изображения.

Граффити посвящено челябинскому хоккею. Фото: Тимур Абдуллаев.

Граффити посвящено челябинскому хоккею. Фото: Тимур Абдуллаев.

В жилом комплексе это уже не первое «спортивное» граффити. В июле здесь появилась знаменитая «Нога Акинфеева». Легендарный удар вратаря Тимур нарисовал в геометрическом исполнении.

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