Ущерб жителям от землетрясения в Катав-Ивановске оценили в 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-04T19:58:19+03:00

От подземных толчков по стенам многоэтажек пошли трещины, а в частных домах развалились печи. Фото: соцсети.

Больше 400 человек подали заявления на компенсацию за последствия ЧП

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В Катав-Ивановске закончился прием заявлений от местных жителей, чьи дома пострадали во время землетрясения 5 сентября. За помощью в властям обратились 454 человека. По предварительным подсчетам людям на ремонт жилья требуется больше 4 миллионов рублей. В первую очередь деньги получат хозяева частных домов, у которых от толчков разрушились печи.

— Времени для обращения было достаточно — практически три недели работа велась в непрерывном режиме, без выходных. В данный момент прием заявлений закончен, пакет документов сформирован и отправлен на проверку в министерство социальных отношений Челябинской области, — рассказал заместитель главы Катав-Ивановского района Павел Решетов.

Как пишет местная газета «Авангард», проверку проведут в кратчайшие сроки, после данные отправят губернатору Челябинской области для принятия решения о выплатах. Скорее всего, деньги начнут выплачиваться в начале ноября.

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