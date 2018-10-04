Ущерб жителям от землетрясения в Катав-Ивановске оценили в 4 млн рублей
В Катав-Ивановске закончился прием заявлений от местных жителей, чьи дома пострадали во время землетрясения 5 сентября. За помощью в властям обратились 454 человека. По предварительным подсчетам людям на ремонт жилья требуется больше 4 миллионов рублей. В первую очередь деньги получат хозяева частных домов, у которых от толчков разрушились печи.
— Времени для обращения было достаточно — практически три недели работа велась в непрерывном режиме, без выходных. В данный момент прием заявлений закончен, пакет документов сформирован и отправлен на проверку в министерство социальных отношений Челябинской области, — рассказал заместитель главы Катав-Ивановского района Павел Решетов.
Как пишет местная газета «Авангард», проверку проведут в кратчайшие сроки, после данные отправят губернатору Челябинской области для принятия решения о выплатах. Скорее всего, деньги начнут выплачиваться в начале ноября.
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Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.