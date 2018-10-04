2018-10-04T21:00:08+03:00
Общество

Прокуратура Челябинска потребовала от мэрии остановить уплотнительную застройку в городе

В ведомстве считают, нынешняя градостроительная политика нарушает права горожан
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас там, где запланированы школы и детсады, возводят многоэтажки.Сейчас там, где запланированы школы и детсады, возводят многоэтажки.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Такое требование администрация получила после прокурорской проверки, ее поручил провести прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

Поводом стало обращение челябинцев. Они пожаловались на то, что по утвержденному в 2008 году проекту планировки на одном из участков в микрорайоне «Парковый» должна была появиться школа. Но позже на этом месте возвели жилой дом.

— Это нарушает требования градостроительного законодательства. В Челябинске застройка новых территорий осуществляется точечно, без учета необходимости строительства в новых микрорайонах объектов социального назначения: детских садов, школ, поликлиник, — объяснили в областной прокуратуре.

Проще говоря, там, где запланированы школы и детсады, возводят многоэтажки. Жители возмущены этим, потому что это нарушает их права на благоприятные условия жизни в городе.

Городской администрации внесено представление, в котором прокуратура требует изменений в нынешней градостроительной политике. Исполнение требования Виталий Лопин поставил на личный контроль.

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