Танцующий дедушка зажигает на улицах Магнитогорска.

СЕГОДНЯ 03:55 2018-10-05T03:56:26+03:00

«Был бы помоложе лет на 30...», — вздыхают девушки

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Кто-то считает, что танцор начал утро явно не с кофе. Другие пишут, что неважно, с чего, но двигается он классно. В соцсети выложили видео дедушки, танцующего на улице Магнитогорска. Такой пластике многие позавидуют! И непосредственности тоже.

— Остались в стране люди, которым пофиг на мнение окружающих. Заводной мужичок сделал мое настроение на день!- написал автор видео Михаил Дашевский.

— Скинул бы он годков так 30 — отмыла, обогрела бы, да на дискотеку с ним.... — прокомментировала Алина.

А собачки-то как оживили кадр!

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