Танцующий дедушка зажигает на улицах Магнитогорска
Кто-то считает, что танцор начал утро явно не с кофе. Другие пишут, что неважно, с чего, но двигается он классно. В соцсети выложили видео дедушки, танцующего на улице Магнитогорска. Такой пластике многие позавидуют! И непосредственности тоже.
— Остались в стране люди, которым пофиг на мнение окружающих. Заводной мужичок сделал мое настроение на день!- написал автор видео Михаил Дашевский.
— Скинул бы он годков так 30 — отмыла, обогрела бы, да на дискотеку с ним.... — прокомментировала Алина.
А собачки-то как оживили кадр!
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Танцующий дедушка зажигает на улицах Магнитогорска.