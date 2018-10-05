Угощение с сюрпризом: диких животных в Челябинской области попотчуют лакомством с лекарством
Не тронь чужого! Челябинцев предупредили о том, что лесничие раскладывают на пеньках брикеты с препаратом от бешенства диких животных. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал директор ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» Александр Лагунов:
— Челябинцы, будьте внимательны! В заказниках нашей области и в некоторых охотхозяйствах осенью будут раскладываться приманки с вакциной от бешенства. Мероприятие плановое.
Внутри брикета-угощения спрятан «секретик»: капсула с вакциной. Поедая приманку, лиса, енотовидная собака, кабан или медведь раскусывает растворяемую капсулу. Лекарство попадает в организм и формирует на год иммунитет к вирусу бешенства.
Людям брикеты трогать не рекомендуется: нужно, чтобы максимальное число четвероногих обитателей лесов слопали полезное лакомство.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06