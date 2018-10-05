2018-10-05T05:01:17+03:00
Общество

Угощение с сюрпризом: диких животных в Челябинской области попотчуют лакомством с лекарством

Брикеты c препаратом против бешенства разложат на опушках
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Угощение с лекарством сбережет эту рыжую красотку от бешенства.Угощение с лекарством сбережет эту рыжую красотку от бешенства.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Не тронь чужого! Челябинцев предупредили о том, что лесничие раскладывают на пеньках брикеты с препаратом от бешенства диких животных. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал директор ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» Александр Лагунов:

— Челябинцы, будьте внимательны! В заказниках нашей области и в некоторых охотхозяйствах осенью будут раскладываться приманки с вакциной от бешенства. Мероприятие плановое.

Внутри брикета-угощения спрятан «секретик»: капсула с вакциной. Поедая приманку, лиса, енотовидная собака, кабан или медведь раскусывает растворяемую капсулу. Лекарство попадает в организм и формирует на год иммунитет к вирусу бешенства.

Людям брикеты трогать не рекомендуется: нужно, чтобы максимальное число четвероногих обитателей лесов слопали полезное лакомство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна сумма ущерба от землетрясения на Урале
Медосмотр: в Магнитогорске обследуют тигрицу, упавшую в обморок
Ищу работу: в Челябинской области планируют сократить более двух тысяч человек
В национальном парке «Таганай» открыта соляная столовая
В резиденцию губернатора пригласили активистов движения «За возрождение Урала»
Победители молодежных конкурсов раскрыли губернатору секреты успеха
Грязевый сель в Челябинской области осмотрели ученые
Танцующий дедушка зажигает на улицах Магнитогорска
В Челябинске сгорел остановочный комплекс, а горожане рады
Прокуратура Челябинска потребовала от мэрии остановить уплотнительную застройку в городе
Ущерб жителям от землетрясения в Катав-Ивановске оценили в 4 млн рублей
В Челябинске нашли оренбуржца, которого три года считали пропавшим без вести
Граффити-художник украсил новостройку под Челябинском хоккеистами и символом «Трактора»
На перекрестке в центре Челябинска ограничили движение для автомобилей и электротранспорта
В Челябинске продлят Комсомольский проспект
Мусорный скандал в Челябинске: чиновники подсчитали, сколько еще нужно вывезти отходов
«Дети мусолят фантики, а бомжи рвут пакеты»: жители Челябинска продолжают жаловаться на заброшенные помойки
Виновен в мошенничестве: продолжается оглашение приговора Николаю Сандакову
Жительниц Челябинска бесплатно проверят на рак молочной железы
В Челябинске начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Сандакову
Первый замгубернатора Челябинской области агитирует привиться от гриппа
Житель Сатки, торговавший «фирменной» одеждой у себя в городе, нанес ущерб известным брендам в 10 млн рублей
В Магнитогорске у рейсового автобуса отказали тормоза
Южноуралец попал под статью за «шпионскую» ручку
Половина челябинцев считает, что профессия школьного учителя стала неуважаемой
Онкологи Челябинской области перенимают передовой опыт японских коллег
Борис Дубровский поздравил 36 тысяч выпускников института культуры с юбилеем альма-матер