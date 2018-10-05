2018-10-05T05:20:22+03:00
Общество

Победители молодежных конкурсов раскрыли губернатору секреты успеха

Борис Дубровский встретился с авторами лучших социальных проектов
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский встретился с талантливой молодежью. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский встретился с талантливой молодежью. Фото: gubernator74.ru
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Не только завоевать первое место, но и воплотить задуманного в жизнь — вот задача, которая стоит перед лидерами молодежных конкурсов на лучшие социальные проекты. Губернатор Борис Дубровский встретился с победителями.

- Именно благодаря вам наша область стала рекордсменом по числу полученных грантов. Это ваш вклад в развитие нашего региона. Нам не раз понадобится ваша энергия, идеи, опыт и умение побеждать в рамках подготовки Челябинска саммитам ШОС и БРИКС и дальнейшем развитии города и области, – подчеркнул губернатор, обращаясь к победителям грантовых конкурсов летней форумной кампании.

Кстати, Челябинская область — один из рекордсменов стране по числу грантов. На встречу с губернатором пригласили 40 обладателей грантов Президента и Правительства РФ по социальным инициативам.

Например, некоммерческая организация Сергея Сухорукова взяла Президентский грант по теме борьбы с мусором в крупном городе на примере Магнитогорска. В планах — развитие системы раздельного сбора отходов по всей области.

Секрет успеха талантливых молодых южноуральцев - активная жизненная позиция и любопытство. Нужно постоянгно идти вперед, не пугаться трудностей, не бояться ошибок.

Узнать подробную информацию об идеях молодых лидеров можно на сайте молодежь74.рф в рубрике «История успеха».

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