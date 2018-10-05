2018-10-05T06:02:28+03:00
Общество

В национальном парке «Таганай» открыта соляная столовая

Полезное для диких зверей угощение разложено под навесами
Ольга АНТОНОВА
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Сотрудник национального парка раскладывать соль. Фото: пресс-служба НП "Таганай".Сотрудник национального парка раскладывать соль. Фото: пресс-служба НП "Таганай".
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Ближе к зиме на опушках Таганая появляются рукотворные солонцы — точки, где лоси, медведи могут вдоволь наесться каменной белой соли. Для животных соль — любимое лакомство и важное для здоровья вещество.

Намедни сотрудники национального парка разложили угощение на знакомых животным 15 солонцов (по 30 кг в каждый).

— Еще одно угощение — овес. Его привезли 120 кило. Точки питания пользуются огромной популярностью — у одной из них фотоловушка «насчитала» как минимум 15 лосей, это и молодняк, и взрослые животные, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе национального парка.

Приятный сюрприз ждет пернатых. Для рябчиков и глухарей готовят четыре порхалища. В этих «песочницах» курообразные принимают «ванны». Смесь песка и гальки им нужна для нормального пищеварения. «Удобства» будут доступны и зимой — для этого над порхалищами установлены навесы.

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