Ищу работу: в Челябинской области планируют сократить более двух тысяч человек

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-05T06:58:00+03:00

В Челябинской области работы лишатся более двух тысяч человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

176 организаций больше не нуждаются в персонале

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Неприятная новость более чем для двух тысяч жителей Челябинской области: их работодатели планируют сократить уже до конца года. Заявки о высвобождении 2129 работников уже поданы в Главное управление по труду и занятости региона.

На улицу выгонят, например, 686 работником магнитогорского предприятия ЗАО «Южуралавтобан»: из-за банкротства организации штат ликвидируется. Несостоятельным предприятие признал 15 августа Арбитражный суд из-за долгов по налогам: в бюджет дорожники задолжали миллиард рублей.

А потерявшие работу должны встать на учет в службу занятости. Не имея основного заработка, продолжать погашать платежи за ЖКХ, уплачивать налоги (например, на недвижимость), гасить взятые кредиты. Кстати, в прошлом году Челябинская область вошла в ТОП-5 по числу находящихся в кабале банковских кредитов.

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