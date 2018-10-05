Медосмотр: в Магнитогорске обследуют тигрицу, упавшую в обморок

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-05T07:16:42+03:00

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ЧП на арене магнитогорского цирка случилось в конце сентября. Во время представления упала в обморок молодая тигрица из труппы Артура и Карины Багадасаровых. Из глубокого обморока тигрицу дрессировщик Артур Багдасаров выводил обливаниями водой. После молодую хищницу Зэну увели за кулисы.

Мнение зрителей представления и пользователей соцсетей раскололось. Багдасаровых обвиняли в жестокости. Но ветеринары сказали: Артур действовал правильно.

Между тем, Артур и Карина всерьез занялись лечением Зэны. Она, к слову, больше сознания не теряла. У хищницы взяли кровь на все анализы. Из Москвы в Магнитогорск, где сейчас работают дрессировщики, прилетела ветврач.

«Наша любимая доктор Ирина Игоревна Орлова сделала все возможные исследования! По результатам анализов крови, УЗИ органов брюшной полости, УХИ и ЭХО сердца никаких патологий в организме нашей девочки не выявлено! Осталось сделать самое важное и самое сложное: МРТ головного мозга и энцефалограмму», — сообщила Карина на своей страничке в Инстаграм.

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