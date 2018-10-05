Стала известна сумма ущерба от землетрясения на Урале

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-05T07:38:29+03:00

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В ночь на 5 сентября в Челябинскую область трясло. Эпицентр был в Катав-Ивановском районе. От подземных толчков пострадали жилые дома и местная больница. Власти подсчитали, что на устранение последствий землетрясения придется потратить чуть менее 39 млн рублей. Об этом рассказал министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Те жители Катав-Ивановска, кто рассказал о разрушениях чиновникам, могут рассчитывать на материальную помощь из бюджета. Комиссия обследовала более 450 частных жилых домов. В большинстве потрескались печи.

Напомним, землетрясение на Урале ощущалось практически во всей Челябинской области. Дошло до Башкирии и Екатеринбурга. Через несколько недель толчки повторились, но уже с меньшей силой и разрушений не принесли. Ученые говорят, что такие ощутимые землетрясения раз в десять лет — норма.

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