Стала известна сумма ущерба от землетрясения на Урале
В ночь на 5 сентября в Челябинскую область трясло. Эпицентр был в Катав-Ивановском районе. От подземных толчков пострадали жилые дома и местная больница. Власти подсчитали, что на устранение последствий землетрясения придется потратить чуть менее 39 млн рублей. Об этом рассказал министр общественной безопасности Евгений Савченко.
Те жители Катав-Ивановска, кто рассказал о разрушениях чиновникам, могут рассчитывать на материальную помощь из бюджета. Комиссия обследовала более 450 частных жилых домов. В большинстве потрескались печи.
Напомним, землетрясение на Урале ощущалось практически во всей Челябинской области. Дошло до Башкирии и Екатеринбурга. Через несколько недель толчки повторились, но уже с меньшей силой и разрушений не принесли. Ученые говорят, что такие ощутимые землетрясения раз в десять лет — норма.
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Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.
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