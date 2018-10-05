2018-10-05T09:51:59+03:00
Общество

Деньги в подарок: миллион пенсионеров в Челябинской области получит по 700 рублей

Выплаты начнутся с 1 ноября
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Челябинской области на торжественном собрании в честь Дня пожилого человека. Фото: gubernator74.ruГубернатор Челябинской области на торжественном собрании в честь Дня пожилого человека. Фото: gubernator74.ru
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В октябре, в честь Дня пожилого человека, пенсионеры Челябинской области получали разовую выплату из бюджета — 500 рублей. Но в нынешнем году сумма увеличена до 700 рублей. Об этом губернатор Борис Дубровский объявил в пятницу, 5 октября, на торжественном приеме в честь Дня пожилого человека в концертном зале им. С. Прокофьева.

Власти региона, отметил Дубровский, последовательно развивали экономику региона. В итоге, устранен дефицит областного бюджета. Более того, региональная казна сейчас профицитна.

— В следующем году мы будем праздновать 85-летие Челябинской области и должны встретить эту дату достойно. Чтобы люди почувствовали, что жить становится хотя бы немного лучше, комфортнее, с учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты, — подчеркнул Дубровский.

Повышенную выплату с 1 ноября получат порядка 1 млн пенсионеров Челябинской области.

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