2018-10-05T09:48:58+03:00
Происшествия

В Магнитогорске на автобусной остановке сгорел ларечный комплекс

жертв и пострадавших нет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Марина Дивеева vk.com "Черное&Белое" МагнитогорскФото: Марина Дивеева vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск
Изменить размер текста:

ЧП произошло утром 5 октября. На пересечении улицы Калмыкова и проезда Сиреневый загорелся торговый павильон. Очевидцы сообщают, что дым повалил из под крыши мясного лавки. К приезду пожарных огонь перекинулся на соседние ларьки.

— Горел остановочный павильон площадью 50 квадратных метров. в настоящее время пожар ликвидирован. Идет разбор завалов. Жертв и пострадавших нет, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в противопожарной службе Магнитогорска.

По предварительной версии причиной возгорания стала неисправность в электропроводке. Предположительно короткое замыкание случилось из-за дождя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Землетрясение на Урале

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не убирайте зонтики: выходные в Челябинске ожидаются дождливыми
В Челябинске пьяный дебошир отбирал оружие у полицейского
Чиновников из Челябинской области потребовали купить автобусы для школьников
«Трактор» в Шанхае: игра с китайским «Кунь-лунем» началась в 12.00 по челябинскому времени
Деньги в подарок: миллион пенсионеров в Челябинской области получит по 700 рублей
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии — Банки.ру
Английский, немецкий, лего: на Южном Урале выросло число вакансий для педагогов
Николая Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима
Стала известна сумма ущерба от землетрясения на Урале
Медосмотр: в Магнитогорске обследуют тигрицу, упавшую в обморок
Ищу работу: в Челябинской области планируют сократить более двух тысяч человек
В национальном парке «Таганай» открыта соляная столовая
В резиденцию губернатора пригласили активистов движения «За возрождение Урала»
Победители молодежных конкурсов раскрыли губернатору секреты успеха
Угощение с сюрпризом: диких животных в Челябинской области попотчуют лакомством с лекарством
Грязевый сель в Челябинской области осмотрели ученые