В Магнитогорске на автобусной остановке сгорел ларечный комплекс
ЧП произошло утром 5 октября. На пересечении улицы Калмыкова и проезда Сиреневый загорелся торговый павильон. Очевидцы сообщают, что дым повалил из под крыши мясного лавки. К приезду пожарных огонь перекинулся на соседние ларьки.
— Горел остановочный павильон площадью 50 квадратных метров. в настоящее время пожар ликвидирован. Идет разбор завалов. Жертв и пострадавших нет, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в противопожарной службе Магнитогорска.
По предварительной версии причиной возгорания стала неисправность в электропроводке. Предположительно короткое замыкание случилось из-за дождя.
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