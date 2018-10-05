В Магнитогорске на автобусной остановке сгорел ларечный комплекс

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-05T09:48:58+03:00

жертв и пострадавших нет

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ЧП произошло утром 5 октября. На пересечении улицы Калмыкова и проезда Сиреневый загорелся торговый павильон. Очевидцы сообщают, что дым повалил из под крыши мясного лавки. К приезду пожарных огонь перекинулся на соседние ларьки.

— Горел остановочный павильон площадью 50 квадратных метров. в настоящее время пожар ликвидирован. Идет разбор завалов. Жертв и пострадавших нет, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в противопожарной службе Магнитогорска.

По предварительной версии причиной возгорания стала неисправность в электропроводке. Предположительно короткое замыкание случилось из-за дождя.

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