2018-10-05T10:12:55+03:00
Спорт

«Трактор» в Шанхае: игра с китайским «Кунь-лунем» началась в 12.00 по челябинскому времени

Челябинцы проведут матчи в Поднебесной и на Дальнем Востоке
Алексей МИКУШИН
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«Трактор» в Шанхае играет с китайским «Кунь-лунем».«Трактор» в Шанхае играет с китайским «Кунь-лунем».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Черно-белые начинают очередную выездную серию. Кстати, это самый дальний выезд «Трактора» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 5 октября челябинцы сразятся в Шанхае с китайским клубом «Кунь-Лунь». Оба клуба сейчас расположились по соседству в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» — на девятой строчке, «Кунь-Лунь» — на десятой.

Команды встречались между собой четыре раза. Пока счет в поединках равных: две победы на счету «Трактора» и столько же у китайского клуба. Кстати, в составе «Кунь-Луня» нет ни одного коренного китайца. Парочка игроков с китайскими корнями приехали играть за клуб из Северной Америки, где и обучались хоккейному ремеслу.

7 октября «Трактор» сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом», 9-го — с хабаровским «Амуром».

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