2018-10-05T10:36:45+03:00
Общество

Чиновников из Челябинской области потребовали купить автобусы для школьников

Дети из поселков санаториев «Кисегач», «Сосновая горка», «Еловое» топают на уроки в Чебаркуль пешком
Ольга АНТОНОВА
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Школьные автобусы гарантированы законов для учеников из отдаленных сел. Фото: pravmin74.ruШкольные автобусы гарантированы законов для учеников из отдаленных сел. Фото: pravmin74.ru
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Если школа от дома далеко, на занятия детей возит специальный автобус. Такое преимущество есть у ребятишек из отделенных сел. Но часто преимущество превращается в недостаток. Чиновники разводят руками: нет денег на покупку или ремонт школьных автобусов. Нарушают, тем самым, федеральное законодательство «Об образовании».

Чебаркульская городская прокуратура выяснила, что специальных автобусов нет. Дети, проживающие близ санаториев «Кисегач», «Еловое», «Сосновая горка» добираются до школы в Чебаркуле на попутках или пешком. Пешим ходом они отправляются и после занятий до дома.

Как пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, для защиты прав детей главе Чебаркуля прокурором города внесено представление. Автобусы должны выйти в рейсы и ходить строго по графику.

Кстати, в январе нынешнего года четыре школьных автобуса получили Аргаяшский и Красноармейский районы. Машины были куплены на деньги федерального бюджета и заменили те, что отслужили свой срок.

В прошлом году для замены старого школьного транспорта в области было куплено 63 автобуса для 31 района.

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