2018-10-05T10:57:48+03:00
Происшествия

В Челябинске пьяный дебошир отбирал оружие у полицейского

Стражам порядка пришлось стрелять
Ольга АНТОНОВА
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Полицейских к дебоширу вызвали соседи.Полицейских к дебоширу вызвали соседи.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В ночь со 2 на 3 октября полицейские прибыли в многоэтажный дом по ул. Грибоедова в Челябинске. Силовиков вызвали жильцы , уставшие от громкой музыки, несшийся из соседней квартиры.

Сотрудников полиции хозяин жилища встретил агрессивно. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, нетрезвый мужчина кидался в драку.

Участковый инспектор потребовал немедленно прекратить дебош. На помощь ему поспешил водитель дежурной машины. Агрессор набросился и на него, попытавшись завладеть табельным оружием. Охолонул он, когда полицейский выстрелил предупредительно в воздух.

Пьяного доставили в отдел полиции. Теперь дебоширу за драку с полицейским грозит лишение свободы. Возбуждено уголовное дело, и пять лет жизни он может провести в колонии. Еще он должнен выплатить до пяти тысяч рублей штрафа за административное правонарушение.

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