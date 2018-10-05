Не убирайте зонтики: выходные в Челябинске ожидаются дождливыми

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-05T11:23:43+03:00

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Эх, прощай, золотое бабье лето! Синоптики Челябинского Гидрометцентра рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск», что в субботу, 6 октября, и в воскресенье, 7 октября, пройдут под знаком дождя. И даже с минусовыми температурами. Теплый атмосферный фронт «зацепился» только на юге области: там в дневные часы ожидается до +10 градусов.

А в Челябинск пришли дожди. В субботу ожидаются небольшие и умеренные осадки. Ночью температура воздуха не поднимется больше + 8 градусов, днем ожидается до + 13 градусов.

Дождливо будет и в воскресенье, 7 октября. Максимальная дневная температура +11 градусов.

На севере области, в горнозаводской зоне, возможен мокрый снег.

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