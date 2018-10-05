2018-10-05T11:56:58+03:00
Общество

Экс-министру минздрава Челябинской области Виталию Тесленко накинули 55 млн штрафа

Наказание ужесточил Областной суд.
Лидия ПЕСКОВА
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Областной суд ужесточил наказание экс-министру.Областной суд ужесточил наказание экс-министру.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший министр здравоохранения региона Виталий Тесленко был задержан с поличным при получении крупной взятки в 2012 году. Спустя два года ему вынесли приговор: семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 млн рублей. Но ни сидеть от звонка до звонка, ни выплачивать долг до последней копейки топ-чиновнику не пришлось, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Летом прошлого года Тесленко освободили условно-досрочно. А его адвокаты за несколько лет сумели снизить сумму штрафа с 300 млн до нескольких миллионов.

После оглашения приговора сумма штрафы бала снижена сначала до 100 млн рублей, а потом до 70 млн рублей. Тесленко выплатил около 9,5 млн. А в августе прошлого года Ленинский районный суд, по ходатайству адвокатов, снизил остаток штрафа до пяти млн рублей.

— Прокурор, участвовавший в последнем судебном заседании, не согласился с решением суда и внес апелляционное представление, указав на необоснованное снижение размера штрафа, — рассказали в прокуратуре.

В пятницу, 5 октября, Областной суд принял решение отказать адвокату Тесленко в снижении суммы штрафа. Это значит, что бывшему топ-чиновнику все же придется выплатить государству еще 60 млн рублей.

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