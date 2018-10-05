В Челябинске вновь заработала лаборатория юных зрителей и их родителей

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-05T11:53:26+03:00

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В Молодежном театре начался второй сезон культурно-образовательного проекта для всей семьи. «Лаборатория юных зрителей и их родителей» — это цикл творческих встреч, посвященных театральному искусству. Участники на своем опыте узнают, как создаются декорации и бутафория, как наносится грим, какую роль на сцене играют звуки, музыка, свет.

В прошлом театральном сезоне проект пользовался огромной популярностью. Поэтому в Молодежном разработали новую, расширенную программу, которая будет интересна и детям, и их родителям. Занятия разделены по возрастным группам: для малышей от 5 до 8 лет (категория «Baby») и ребят постарше — 9-14 лет (категория «Teenager»). Для каждой группы проведут по пять театральных уроков. Перед каждым занятием — просмотр спектакля и его обсуждение, фотосессия с актерами.

Расписание можно узнать на сайте Молодежного театра, в социальной сети «ВКонтакте» и по телефонам 8 (351) 263-22-03 и 8-908-579-33-46.