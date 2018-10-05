2018-10-05T12:14:03+03:00
Общество

Машина в подарок: учитель из Челябинска выиграла Всероссийский конкурс профмастерства

С огромным отрывом победила Елена Тележинская из Еманжелинска
Инна КУМЕЙКО
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«Ура! Я выиграла самый мощный конкурс в России! 47300 педагогов со всей страны Я — первая! Я — лучшая!!!! Приз — машина! К этому дню я шла 2,5 месяца!», — ликует в сосцетях учитель химии из школы №4 Еманжелинска Елена Тележинская. Она победила в дистанционном конкурсе профессионального мастерства «Современный учитель-2018».

Борьба за титул шла долгие четыре недели, и в он-лайн голосовании, устроенном федеральным министерством просвещения, нашу землячку обгоняли конкуренты. Итоги подвели в пятницу, 5 октября, в День учителя.

— В упорной борьбе я сказала сама себе: «Нет, моя родная школа должна быть лучшей! Я вспомнила дорогих сердцу учеников, коллег, родной город и Челябинскую область, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Елена Тележинская.

Собственные методические разработки уроков химии педагог выкладывала на портал конкурса «Современный учитель-2018». В итоге, Елена победила с огромным отрывом в он-лайн голосовании, опередив второго финалиста на 50 тысяч баллов.

Призом лучшему педагогу стал автомобиль — «Лада Веста Эксклюзив» яркого красного цвета. Поздравляем с победой!

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