2018-10-05T13:12:52+03:00
Спорт

«Трактор» в Китае «всухую» проиграл местному «Куньлуню»

Черно-белые уступили со счетом 0:2
Алексей МИКУШИН
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Челябинцы проиграли китайскому клубу.Челябинцы проиграли китайскому клубу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Медведи» пропустили шайбу в конце второго периода, а в середине третьего хозяева оформили еще один гол. Счет 2:0 в пользу «Куньлуня» не изменился до конца матча.

То было противостояние двух команд, занимающих соседние строчки в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. «Куньлунь», благодаря сегодняшней домашней победе над «Трактором» переместил черно-белых на 10-ю позицию, а сам поднялся на девятую

Восточное турне «Трактора» продолжится 7 октября матчем во Владивостоке с местным «Адмиралом», а 9-го — с хабаровским «Амуром». Выездную серию «медведи» завершат 11 октября в Уфе матчем с «Салаватом Юлаевым».

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