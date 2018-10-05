«Трактор» в Китае «всухую» проиграл местному «Куньлуню»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-05T13:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

«Медведи» пропустили шайбу в конце второго периода, а в середине третьего хозяева оформили еще один гол. Счет 2:0 в пользу «Куньлуня» не изменился до конца матча.

То было противостояние двух команд, занимающих соседние строчки в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. «Куньлунь», благодаря сегодняшней домашней победе над «Трактором» переместил черно-белых на 10-ю позицию, а сам поднялся на девятую

Восточное турне «Трактора» продолжится 7 октября матчем во Владивостоке с местным «Адмиралом», а 9-го — с хабаровским «Амуром». Выездную серию «медведи» завершат 11 октября в Уфе матчем с «Салаватом Юлаевым».