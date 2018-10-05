2018-10-05T13:30:33+03:00
Общество

Интернет-трафик в международном роуминге Tele2 вырос в 7 раз

Урал — Tele2 подвел итоги роуминговой активности своих клиентов за лето
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Абоненты оператора за границей скачали в 7 раз больше трафика, чем год назад. Такой рост обусловлен расширением географии услуги «Безлимитный интернет за границей» до 89 стран действия. Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна. Услуга оказалась популярна среди абонентов Tele2: в июне-августе 2018 года ее подключили сотни тысяч клиентов. Наибольшее количество гигабайтов скачали пользователи в Турции, Италии и Испании.

Клиенты оператора в Челябинской области посетили 120 стран мира. В топе Турция, Казахстан, Абхазия, Грузия, Греция. Самыми экзотическими направлениями для путешествий челябинцев стали Эфиопия, Гватемала, Гана, Кувейт, Уганда и Фарерские острова. В международном роуминге клиенты Tele2 звонкам и SMS предпочли общение в сети: объем передачи данных абонентов в зарубежных поездках показал рост в пять раз год к году.

— Летом в сети Tele2 зарегистрировалось в два раза больше гостей из других стран, чем годом ранее. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая. На втором месте по числу зарегистрировавшихся оказались туристы из США, третье место занял Казахстан, — рассказали в пресс-службе компании.

Кстати, потребление услуг связи в путешествиях по России продолжает набирать обороты. Голосовой трафик год к году вырос на 21%. Самыми общительными оказались москвичи. Следом в рейтинге идут абоненты из ХМАО, Салехарда, Челябинска и Санкт-Петербурга.

В апреле Tele2 запустила обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». Пользователи линейки не платят за междугородную связь: на всех тарифах «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Внутрисетевой роуминг был отменен на новой линейке с момента запуска. Мобильный интернет и до этого много лет тарифицировался, как в домашнем регионе, на всех тарифах Tele2.

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