В Челябинской области пенсионерам снизят транспортный налог в 50 раз

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-05T13:48:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы адаптировать жителей Челябинской области к изменениям в пенсионной системе, губернатор Борис Дубровский предложил изменить ставку транспортного налога для ряда автомобилей. Транспортный налог снизится для тысяч пенсионеров в 50 раз. Инициативу Дубровского рассмотрят депутаты Законодательного собрания.

О дополнительной льготе Дубровский сообщил 5 октября на встрече с ветеранским активом. Прием был организован в честь Международного дня пожилого человека.

Итак, губернатор предлагает снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Такая экономия семейного бюджета пожилым южноуральцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06