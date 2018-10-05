В Челябинской области пенсионерам снизят транспортный налог в 50 раз
Чтобы адаптировать жителей Челябинской области к изменениям в пенсионной системе, губернатор Борис Дубровский предложил изменить ставку транспортного налога для ряда автомобилей. Транспортный налог снизится для тысяч пенсионеров в 50 раз. Инициативу Дубровского рассмотрят депутаты Законодательного собрания.
О дополнительной льготе Дубровский сообщил 5 октября на встрече с ветеранским активом. Прием был организован в честь Международного дня пожилого человека.
Итак, губернатор предлагает снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Такая экономия семейного бюджета пожилым южноуральцам.
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