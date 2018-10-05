2018-10-05T13:48:12+03:00
Общество

В Челябинской области пенсионерам снизят транспортный налог в 50 раз

С таким предложением губернатор Дубровский обратился к депутатам Законодательного Собрания
Ольга АНТОНОВА
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Для пенсионеров Челябинской области снизят транспортный налог.Для пенсионеров Челябинской области снизят транспортный налог.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Чтобы адаптировать жителей Челябинской области к изменениям в пенсионной системе, губернатор Борис Дубровский предложил изменить ставку транспортного налога для ряда автомобилей. Транспортный налог снизится для тысяч пенсионеров в 50 раз. Инициативу Дубровского рассмотрят депутаты Законодательного собрания.

О дополнительной льготе Дубровский сообщил 5 октября на встрече с ветеранским активом. Прием был организован в честь Международного дня пожилого человека.

Итак, губернатор предлагает снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Такая экономия семейного бюджета пожилым южноуральцам.

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