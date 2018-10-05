Губернатор Борис Дубровский поздравил учителей с праздником
В пятницу, 5 октября, страна отмечает День учителя. С профессиональным праздником педагогическое сообщество Челябинской области поздравил губернатор Борис Дубровский.
Глава региона подчеркнул, что между словами «признание» и «призвание» разница небольшая: всего одна буква. С призвания начинается творческий профессиональный путь учителя. А признание — это венец его карьеры, почет и уважение учеников, их победы в самостоятельной жизни.
В Челябинской области 60 тысяч человек носят гордое звание Учителя и своим ежедневным подвижническим трудом они воспитывают будущее России. Глава региона признателен всем учителям за большой созидательный труд — в умах и душах наших детей. Дубровский пожелал педагогам здоровья вам, счастья, благополучия и благодарных учеников.