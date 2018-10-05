2018-10-05T15:12:14+03:00
Общество

Губернатор Борис Дубровский поздравил учителей с праздником

Доброму, светлому, вечному детей Челябинской области обучают 60 тысяч педагогов
Ольга АНТОНОВА
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У каждого из нас есть дорогой сердцу учитель. И о нем мы помним всю жизнь.У каждого из нас есть дорогой сердцу учитель. И о нем мы помним всю жизнь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 5 октября, страна отмечает День учителя. С профессиональным праздником педагогическое сообщество Челябинской области поздравил губернатор Борис Дубровский.

Глава региона подчеркнул, что между словами «признание» и «призвание» разница небольшая: всего одна буква. С призвания начинается творческий профессиональный путь учителя. А признание — это венец его карьеры, почет и уважение учеников, их победы в самостоятельной жизни.

В Челябинской области 60 тысяч человек носят гордое звание Учителя и своим ежедневным подвижническим трудом они воспитывают будущее России. Глава региона признателен всем учителям за большой созидательный труд — в умах и душах наших детей. Дубровский пожелал педагогам здоровья вам, счастья, благополучия и благодарных учеников.

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