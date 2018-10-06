В пути всего час: из Екатеринбурга в Челябинск начнут летать самолеты

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-06T06:45:37+03:00

До Челябинска можно будет добраться всего за час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый поднимется в небо уже в ноябре

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Компания «Ижавиа» сообщила о запуске новых узловых рейсов, которые позволят пассажирам всего за час добраться из Екатеринбурга в Челябинск, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Самолеты полетят из Ижевска и Самары в Екатеринбург и Челябинск, то есть основные пассажиры будут из Ижевска и Самары, — говорит генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников. — Жители Екатеринбурга смогут досесть на самолет и улететь в Челябинск.

Города свяжут самолеты Як-42. Ожидается, что летать они будут два-четыре раза в неделю. Первый борт собираются поднять в небо 26 ноября. Цена билета 2900 рублей.

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