В районе Алого поля в Челябинске сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-06T10:45:34+03:00

Постройка была ветхой, спасти ее не удалось. Фото: Артем Килькин

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Зарево над Алым полем задалось вечером в пятницу, 5 октября. На улице Володарского, 83 загорелся одноэтажный деревянный частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным редакции, в доме никто не жил, но хозяин (он, якобы, одинокий) не хотел продавать эту постройку под снос. В соцсетях высказали догадку, что здание могли поджечь намеренно.

— Сообщение о пожаре мы приняли уже в девятом часу, — говорят в МЧС. — Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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