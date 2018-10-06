В районе Алого поля в Челябинске сгорел частный дом
Зарево над Алым полем задалось вечером в пятницу, 5 октября. На улице Володарского, 83 загорелся одноэтажный деревянный частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным редакции, в доме никто не жил, но хозяин (он, якобы, одинокий) не хотел продавать эту постройку под снос. В соцсетях высказали догадку, что здание могли поджечь намеренно.
— Сообщение о пожаре мы приняли уже в девятом часу, — говорят в МЧС. — Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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Пожар на Алом Поле в Челябинске.Автор: Тамара Андреевна, соцсети.