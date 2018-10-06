Минстрой и челябинский Театр оперы и балета подозревают в ущемлении конкуренции

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-06T10:20:54+03:00

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В Челябинское УФАС России поступили жалобы на аукцион по ремонту здания Театра оперы и балета имени М.И. Глинки, сообщает пресс-служба ведомства. Заказчиком аукциона выступает региональное министерство строительства. Начальная цена контракта — 86,8 млн рублей.

— Компании «Контракт» из Сочи и «Транс Логистик» из Барнаула считают, что аукцион проводится с нарушениями, — говорят в ведомстве.

К примеру, заказчик требует, чтобы работы и материалы соответствовали недействующим стандартам. Также заказчик неправомерно установил незаконную причину увеличения сроков исполнения обязательств. И выставил требование использовать товары определенного производителя. Жпалобщики считают, что отдельные положения контракта вообще противоречат действующим законам.

Жалобу рассмотрят 10 октября.

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