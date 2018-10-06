16-летняя девушка получила отравление из-за таблеток в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-06T11:40:00+03:00

Медикам удалось спасти ей жизнь

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Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 октября, в Коркино, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». Девушка приняла сразу несколько разных таблеток, и их гремучая смесь привела к отравлению.

Близкие пострадавшей вызвали «скорую». Подростка экстренно увезли в детскую городскую больницу. Медикам удалось спасти девушке жизнь. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

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