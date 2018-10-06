2018-10-06T12:07:34+03:00
Общество

В Магнитогорске загорелась «Газель»

На этот раз обошлось без пострадавших
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "На дорогах Магнитки" в социальных сетях.Фото: сообщество "На дорогах Магнитки" в социальных сетях.
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Сегодня утром, 6 октября, очевидцы сделали снимок горящей «Газели» в Челябинской области, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Причину пожара «на глазок» установить не удалось, как и то, в какой момент вспыхнул транспорт — находились ли в его салоне пассажиры. Однако жители города, комментируя инцидент в соцсетях, написали, что все закончилось более или менее хорошо: машину потушили и увезли на эвакуаторе.

Особой жалости, правда, со стороны горожан этот инцидент не вызвал.

— Это знак! Пора все эти «Газели» в утиль, — злорадствует Гульнара Хамзина.

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