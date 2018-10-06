В воскресенье в Челябинской области прогнозируют мокрый снег
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 7 октября, в горных районах Челябинской области ожидается дождь со снегом.
Ночью столбик термометра в горах покажет -2 градуса, на остальной территории области до +3. Синоптики обещают дожди. Днем в воскресенье до +6…+11 градусов и дождливо. В самом Челябинск ночью от 0 до +2, днем до +9, небольшие дожди.
Но в понедельник по области потеплеет до +12…+14 градусов и прояснится. По области еще возможны дожди, в самом Челябинске осадки маловероятны.
Со вторника на пару градусов похолодает, но осадков не будет.
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