2018-10-06T15:30:40+03:00
Общество

В воскресенье в Челябинской области прогнозируют мокрый снег

В горных районах он может выпасть вперемешку с дождем
Лидия ПЕСКОВА
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Погода на эти выходные не балует.Погода на эти выходные не балует.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 7 октября, в горных районах Челябинской области ожидается дождь со снегом.

Ночью столбик термометра в горах покажет -2 градуса, на остальной территории области до +3. Синоптики обещают дожди. Днем в воскресенье до +6…+11 градусов и дождливо. В самом Челябинск ночью от 0 до +2, днем до +9, небольшие дожди.

Но в понедельник по области потеплеет до +12…+14 градусов и прояснится. По области еще возможны дожди, в самом Челябинске осадки маловероятны.

Со вторника на пару градусов похолодает, но осадков не будет.

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