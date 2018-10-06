2018-10-06T16:42:32+03:00
Общество

Дошли до Страсбургского суда: родители из Челябинской области отсудили миллион рублей за больного сына

Ребенок потерял здоровье по вине докторов
Лидия ПЕСКОВА
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Малыш серьезно пострадал во время родов.Малыш серьезно пострадал во время родов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семья Жаворонковых их Златоуста потратила восемь лет, чтобы добиться положенной им компенсации за вред, причиненный новорожденному ребенку, сообщает газета «Златоустовский рабочий».

В 2010-м году матери семейства сделали запоздалое кесарево сечение в местном роддоме. Из-за того, что помощь медиков оказалась ненадлежащей, ребенок заработал серьезные проблемы со здоровьем. К такому выводу в 2012 году пришел Златоустовский городской суд и обязал роддом выплатить Жаворонковым миллион рублей компенсации. Однако позже ее сократили до 50 тысяч.

Родители мальчика не согласились с таким решением и обратились в Верховный, а потом в Страсбургский суд.

Европейский суд по правам человека постановил, что нарушены положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это стало основанием для мирового соглашения, которое Жаворонковы заключили с государством-ответчиком. Правительство РФ предложило семье выплатить ранее присужденный миллион. Родители мальчика согласились.

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