Дошли до Страсбургского суда: родители из Челябинской области отсудили миллион рублей за больного сына
Семья Жаворонковых их Златоуста потратила восемь лет, чтобы добиться положенной им компенсации за вред, причиненный новорожденному ребенку, сообщает газета «Златоустовский рабочий».
В 2010-м году матери семейства сделали запоздалое кесарево сечение в местном роддоме. Из-за того, что помощь медиков оказалась ненадлежащей, ребенок заработал серьезные проблемы со здоровьем. К такому выводу в 2012 году пришел Златоустовский городской суд и обязал роддом выплатить Жаворонковым миллион рублей компенсации. Однако позже ее сократили до 50 тысяч.
Родители мальчика не согласились с таким решением и обратились в Верховный, а потом в Страсбургский суд.
Европейский суд по правам человека постановил, что нарушены положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это стало основанием для мирового соглашения, которое Жаворонковы заключили с государством-ответчиком. Правительство РФ предложило семье выплатить ранее присужденный миллион. Родители мальчика согласились.
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