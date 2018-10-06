2018-10-06T18:15:58+03:00
Общество

На пепелище сгоревшего дома на Алом поле в Челябинске нашли труп мужчины

Скорее всего, он и стал виновником пожара
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 5 октября, на Алом поле сгорел частный заброшенный дом. Как оказалось, в огне погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Дом по улице Володарского, 83, принадлежал одинокому жителю города. Строение давно хотели выкупить у хозяина и снести, чтобы старая развалюшки не портила облик центра. Однако мужчина, хоть и не жил по этому адресу, отказываться от владения домом не захотел.

Чей труп нашли на пепелище пожарные, не уточняется. Однако погибший, судя по всему, и стал виновником пожара. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дошли до Страсбургского суда: родители из Челябинской области отсудили миллион рублей за больного сына
В воскресенье в Челябинской области прогнозируют мокрый снег
В Магнитогорске загорелась «Газель»
16-летняя девушка получила отравление из-за таблеток в Челябинской области
Минстрой и челябинский Театр оперы и балета подозревают в ущемлении конкуренции
В районе Алого поля в Челябинске сгорел частный дом
В пути всего час: из Екатеринбурга в Челябинск начнут летать самолеты
Кажется, дождь начинается: жители Челябинской области увидят, как движется грозовой фронт
Губернатор Борис Дубровский поздравил учителей с праздником
В Челябинской области пенсионерам снизят транспортный налог в 50 раз
Интернет-трафик в международном роуминге Tele2 вырос в 7 раз
Я прививок не боюсь: где в Челябинской области бесплатно получить вакцину от гриппа
«Трактор» в Китае «всухую» проиграл местному «Куньлуню»