На пепелище сгоревшего дома на Алом поле в Челябинске нашли труп мужчины
Вечером в пятницу, 5 октября, на Алом поле сгорел частный заброшенный дом. Как оказалось, в огне погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Дом по улице Володарского, 83, принадлежал одинокому жителю города. Строение давно хотели выкупить у хозяина и снести, чтобы старая развалюшки не портила облик центра. Однако мужчина, хоть и не жил по этому адресу, отказываться от владения домом не захотел.
Чей труп нашли на пепелище пожарные, не уточняется. Однако погибший, судя по всему, и стал виновником пожара. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.
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