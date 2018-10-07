Закрыл машину с пассажирами и ушел на кладбище: в Челябинске четвертые сутки разыскивают 31-летнего южноуральца

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-07T08:13:24+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните по телефонам 8-992-517-26-50 (Максим), 8-951-455-13-17 (Татьяна) или 02.

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Последний раз Андрея Поздникова видели в ночь с 3 на 4 октября возле Шершневского кладбища.

— Муж взял документы, вышел из машины, поставил ее на сигнализацию, и ушел в сторону леса. Несмотря на то, что в машине были люди. Это все, что известно. С пассажирами сейчас работает полиция,— рассказала жена пропавшего.

После этого Андрей перестал выходить на связь. Юлия обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Сегодня, 7 октября, поисковый отряд отправится прочесывать лес. Дома челябинца ждут жена и двое детей.

Приметы: рост 170 см, рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. На левой кисти — татуировка. Был одет в ярко-синий спортивный костюм.

Всех, кто видел Андрея Поздникова, просят позвонить по телефонам 8-992-517-26-50 (Максим), 8-951-455-13-17 (Татьяна) или 02.

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