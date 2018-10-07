Полиция накрыла наркопритон в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-07T09:26:05+03:00

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Свою квартиру в притон для наркоманов превратил 31-летний житель Магнитогорска. Зависимые часто собирались у него, за вход расплачивались «дурью», сам хозяин тоже употреблял.

В квартире полицейские нашли и изъяли шприцы. Задержали хозяина и двоих его «гостей». На визитеров составили административные протоколы, а вот хозяин пошел под «уголовку».

— Возбуждено уголовное дело статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас организатор притона находится под подпиской о невыезде.

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