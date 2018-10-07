Южноуральцам предлагают выбрать лучшего участкового Челябинской области
Сегодня, 7 октября, начался региональный этап голосования Всероссийского конкурса «Народный участковый». Проголосовать за своего районного сотрудника может любой житель на сайте областного главка. Голосование будет идти до 16 октября.
После в каждом регионе страны выберут лидера, который будет соревноваться за звание самого народного участкового России. В прошлом году победил участковый из Татарстана, он получил автомобиль.
Как проголосовать:
Заходите на сайт МВД на страницу конкурса «Народный участковый». Перед началом голосования Вы можете ознакомиться с анкетами участников, кликнув по Ф.И.О. интересующего Вас конкурсанта.
1. Наведите курсор мыши на фотографию одного из представленных ниже участников, за которого Вы желаете отдать свой голос.
2. Кликните по появившейся в центре фотографии кнопке «Проголосовать».
3. Авторизируйтесь в одной из представленных социальных сетей: «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Фейсбук».
4. Нажмите кнопку «Проголосовать».
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