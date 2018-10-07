2018-10-07T11:01:04+03:00
Общество

Южноуральцам предлагают выбрать лучшего участкового Челябинской области

В регионе снова запустили конкурс «Народный участковый»
Валентина ВАГАНОВА
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Голосование за самого народного участкового Челябинской области будет идти до 16 октября.Голосование за самого народного участкового Челябинской области будет идти до 16 октября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 7 октября, начался региональный этап голосования Всероссийского конкурса «Народный участковый». Проголосовать за своего районного сотрудника может любой житель на сайте областного главка. Голосование будет идти до 16 октября.

После в каждом регионе страны выберут лидера, который будет соревноваться за звание самого народного участкового России. В прошлом году победил участковый из Татарстана, он получил автомобиль.

Как проголосовать:

Заходите на сайт МВД на страницу конкурса «Народный участковый». Перед началом голосования Вы можете ознакомиться с анкетами участников, кликнув по Ф.И.О. интересующего Вас конкурсанта.

1. Наведите курсор мыши на фотографию одного из представленных ниже участников, за которого Вы желаете отдать свой голос.

2. Кликните по появившейся в центре фотографии кнопке «Проголосовать».

3. Авторизируйтесь в одной из представленных социальных сетей: «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Фейсбук».

4. Нажмите кнопку «Проголосовать».

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